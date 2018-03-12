الإطاحة بوافد يعمل طبيباً دون تصريح في مكة

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة العاصمة المقدسة القبض على سوري يمتهن وظيفة طبيب أسنان دون تصريح رسمي، وعثرت معه على معدات وأجهزة وأطقم أسنان بدائية وغير موافقة للاشتراطات الصحية.

وكانت معلومات قد وردت إلى الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، عن قيام مقيم من جنسية سورية بممارسة مهنة طب الأسنان في أحد المباني بشارع أم القرى، مستغلاً جهل الزوار والمقيمين، ومستخدمًا بطاقات تحوي رقمه للتواصل معه، وعلي الفور جرى التنسيق مع مندوب الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، وبعد التأكد من المعلومة داهم رجال قوة المهمات والواجبات بشعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة المنزل، أمس الإثنين.

وعثر رجال القوة على أطقم أسنان ذهبية وفضية وعادية بأعداد كبيرة جدًّا، ومعدات للخلع والتركيب، إضافة إلى أجهزة ومعدات بدائية وخالية من اشتراطات الصحة؛ ما يتسبب في نقل أمراض بين الزوار والمعتمرين. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم الشخص والمضبوطات للجهة ذات الاختصاص.