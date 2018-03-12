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جامعة أم القرى تكشف حقيقة خصم جزء من مكافآت الطلاب

جامعة أم القرى تكشف حقيقة خصم جزء من مكافآت الطلاب
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تواصل – فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي بجامعة أم القرى الدكتور ياسر بن علي القحطاني صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن خصم 20 ريالاً من مكافآت الطلبة اعتباراً من الشهر المقبل لغرض بناء معمل جديد.

وأضاف، أن الجامعة وبتوجيهات مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ، وبإشراف مباشر من وكيل الجامعة الدكتور ياسر بن سليمان شوشو تسعى لصرف مكافآت الطلبة وفقاً لمواعيدها المجدولة مع رواتب موظفي الدولة .

وأشار إلى أنه يتم الرفع بمستحقي المكافآت من الطلبة منذ وقت مبكر للجهات ذات العلاقة لكي تصرف في الموعد المحدد، متمنياً من وسائل الإعلام ، ومتناقلي مثل هذه الأخبار مجهولة المصدر تحري المعلومة من مصدرها الرسمي عبر إدارة العلاقات العامة والإعلام ، ومتابعة الموقع الإلكتروني للجامعة ، وكذلك حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية.

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