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الرئيس الفلبيني يهدد بإلقاء موظفي الأمم المتحدة إلى التماسيح

الرئيس الفلبيني يهدد بإلقاء موظفي الأمم المتحدة إلى التماسيح
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تواصل – وكالات:

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إنه لن يتورع عن إلقاء أي فريق ترسله الأمم المتحدة للتحقيق فيما يقال إنها تجاوزات حقوقية في الحرب التي تشنها البلاد على المخدرات ومروجيها وتجارها، إلى التماسيح لتلتهمه.

وجاء ذلك، بعد توجيه اتهامات للسلطات الفلبينية، بارتكاب خروقٍ في الحرب على تجار المخدرات، وذلك بعدما كشفت تقارير حقوقية عن مصرع 4 آلاف شخص تقريباً على يد قوات الأمن، دون أن يخضعوا لمحاكمات عادلة.

وهاجم “دوتيرتي”، مقررة الأمم المتحدة “أجنيس كالامار”، والتي اتهمته بارتكاب أعمال قتل خارج اختصاص القضاء، ووصفها ساخراً بالسيدة التي تعاني من سوء التغذية.

ولم يكتفِ الرئيس الفلبيني بذلك؛ حيث أمر الجنود بمدينة زامبوانجا، الواقعة جنوبي الفلبين، بتجاهل ما يتم تداوله حول إجراء تحقيق في الأمر، قائلاً: “إذا جاء أولئك الحمقى إلى هنا. .هل ثمة تماسيح هنا؟ تلك التي تأكل الناس؟ إذا جاؤوا، فلترموهم نحوها”.

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