نائب أمير مكة يتفقد مشروع تأهيل زمزم.. ويُصدر هذا التوجيه

تواصل – فريق التحرير:

وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، برفع مستوى التنسيق بين الجهات العاملة في المسجد الحرام بما يضمن تسهيل حركة الحشود؛ تزامناً مع مشروع إعادة تهيئة بئر زمزم الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 90%، ويتوقع الانتهاء منه بنهاية شهر رجب المقبل.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للأمير على المشروع، لتفقد سير العمل فيه، بصحبة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعدد من القيادات الأمنية.

ويوفر هذا المشروع القائم ماء زمزم بكمية كافية لتلبية الطلب المتزايد عليه من الحجاج والمعتمرين، إذ يعمل المشروع على ترقية أنظمة الخزن والضخّ والتوزيع الأمثل للماء بشكل يضمن نقاوته وسلامته.

بدوره، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن المشروع الجديد لتأهيل بئر زمزم يأتي انطلاقاً من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- بالحرمين الشريفين، ويجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالتيسير والتسهيل على قاصديهما والعناية الفائقة ببئر زمزم المبارك وتأهيلها وتطوير الخدمات.