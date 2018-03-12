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الأمن يقتل ذئباً سائباً بحفر الباطن (صور)
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تواصل – حفر الباطن:

تمكن رجال الأمن بمحافظة حفر الباطن، من قتل ذئب سائب بأعيرة نارية بعد ورود بلاغات عن مشاهدته يتجول داخل حي سكني.

جاء ذلك بعد أن رصد المواطنون، ذئباً سائباً يتجول داخل حي السليمانية بمحافظة حفر الباطن؛ وخوفاً من تعرض الأهالي لهجماته وعضاته مرروا عدة بلاغات للدوريات الأمنية.

وعلى الفور، انتقلت الفرق الأمنية إلى الموقع وبعد رصد الذئب ومشاهدته في الحي تم إطلاق أعيرة النار عليه وقتله.

وأعرب أهالي الحي عن ارتياحهم الشديد، بعد تخليصهم من الذئب الذي كان سوف يفتك بهم وبأطفالهم الصغار، لولا تدخل رجال الأمن في الوقت المناسب وقتله.

 

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