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من 140 إلى 75 كجم.. «الرسيني» يروي تجربته للعلاج من السمنة بـ«المشي»

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تواصل – فريق التحرير:

روى الشاب عبدالمحسن الرسيني، تجربته في إنقاص الوزن، حيث كان يعاني من السمنة المفرطة، والتي سببت له الكثير من الأمراض والمشاكل الصحية.

وأضاف، خلال لقائه مع برنامج عناية على قناة المجد، أنه عاش أوقاتاً عصيبة لسنوات عديدة، وسببت له السمنة آلاماً في الظهر، والجهاز الهضمي، والكسل والخمول، موضحاً أن المشكلة أن مريض السمنة لا يعرف أنه مريض وقد تستمر المعاناة لسنوات.

وتابع: “مررت بمرحلة الحرمان والصعوبة في ممارسة الأنشطة، حيث كان وزني 140 كم، ونقص إلى 120 كم، حتى أكرمني الله ببيئة رائعة محفزة استفدت منها وتعلمت منها الكثير، ألا وهي بيئة مشاة الرياض”.

وأشار إلى أنه بدأ في ممارسة المشي، وتعلم العيش الصحي، وماذا يأكل وكيف يأكل، موضحاً أن بدأ ممارسة رياضة المشي بـ4 كم، وختم بقوله: إن المشي حياة.

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