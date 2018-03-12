وفاة طالبة دهستها مركبة في حي الهجرة بمكة

تواصل – مكة المكرمة:

تُوفيت طالبة، تبلغ من العمر 15 عاماً، دهستها مركبة على طريق الدائري الثالث، أمام مجمع المدارس في حي الهجرة، وفر سائقها هارباً، تاركا ضحيته مضرجة في دمائها، اليوم الاثنين.

وحمَّل والد الطالبة المتوفاة، والتي تدعى فاطمة سالم اليزيدي، إدارة المدرسة وحارسها وسائق الحافلة المدرسية، وأمانة العاصمة المقدسة، مسؤولية الحادث، متوعداً بمقاضاتهم، بحسب “عكاظ”.

بدورها، أكدت إدارة التعليم بمكة المكرمة على لسان المتحدث باسمها طلال الردادي، بدء التحقيق في الحادثة، وتوعدها بتطبيق النظام بحق كل متسبب فيها.