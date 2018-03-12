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«الجمارك» تنصح بهذا الإجراء لتفادي غرامات التخزين
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تواصل – فريق التحرير:

قالت الجمارك السعودية، في تعميم لها، إن على عملائها ضرورة التقديم المسبق لشحناتهم قبل وصولها؛ وذلك للاستفادة من خدماتها، وتفادي غرامات التخزين.

وجاء تنبيه الجمارك بالتزامن مع قرار الهيئة العامة للموانئ بتخفيض فترة الإعفاء من أجور التخزين “عوائد الأرضيات” بالموانئ، لتصبح المدة 5 أيام بدلاً من 10 أيام، اعتباراً من بداية مارس الجاري.

وكانت الجمارك قد أكدت أن قرار تخفيض فترة الإعفاء من أجور التخزين، سيُسهم في انسيابية ومرونة تدفق الواردات وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، كما يساعد في مواجهة الزيادة المستمرة في حجم البضائع الواردة والحاجة الماسة إلى سرعة تفريغ الساحات من جميع الواردات التي أنهت جميع إجراءاتها الجمركية.

وأضافت أن التعديل يتوافق في الأهداف مع التسهيلات التي تقدمها الجمارك السعودية في هذه المرحلة التي أسهمت بتبسيط الإجراءات الجمركية وإعادة هندستها، ومن ذلك تقليص عدد المستندات اللازمة للاستيراد والتصدير لتصبح المستندات المطلوبة مستندين فقط.

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