«سلطان بن سحيم» يوجه رسالة لأهل قطر

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أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني المضي قدماً في إعادة قطر إلى حضنها الطبيعي وتخليصها من شذوذ نظامها الذي جلب لنا ولجيراننا المآسي وهدد أمننا واستقرارنا.

وقال سلطان بن سحيم في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين: “أؤكد لجميع الإخوة والأخوات وأهل قطر الأوفياء، أننا ماضون في إعادة قطر إلى حضنها الطبيعي وتخليصها من شذوذ نظامها الذي جلب لنا ولجيراننا المآسي وهدد أمننا واستقرارنا.”

وأضاف سلطان بن سحيم: “نحن جميعاً صف واحد في مواجهة كل هذه الجرائم لأجل إنهائها”.