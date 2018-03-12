هل «الفقير» قاطع الرحم يُحاسب؟.. «المري» يُجيب (فيديو)

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أكد مفتي المنطقة الشرقية فضيلة الشيخ علي بن صالح المري، أن صلة الرحم لا علاقة لها بالغنى والفقر، وأن الجميع يُحاسب على صلة الأرحام بلا استثناء.

وقال “المري” في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”: “صلة الرحم أنواع، وكل يحاسب على ما يستطيع، فصلة الأقارب بالزيارة إذا كانوا قريبين أو في نفس البلد، أو في مكان يستطيع المرء أن يذهب إليه من غير كلفة تجب على الفقير والغني”.

وأضاف: “إذا كانت صلة الرحم تحتاج إلى سفر أو مؤنة، والأقارب يحتاجون إلى من يعطيهم ويواسيهم فليس على الفقير شيء”، مبيناً أن صلة الأرحام تعود للعرف أيضاً عن طريق الذهاب أسبوعياً أو الاتصال بالهاتف، أو الزيارة السنوية إن كان في بلد بعيد.