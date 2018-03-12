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إعلان يطلب مواطنات للعمل في النظافة يثير الجدل

إعلان يطلب مواطنات للعمل في النظافة يثير الجدل
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تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إعلان وظائف، أثار حالة من الجدل والاستياء خلال الساعات الماضية؛ بسبب طلب شركة توظيف “عاملة نظافة سعودية”.

وذكر الإعلان التابع لإحدى الشركات، أنه مطلوب عاملات نظافة، سعوديات الجنسية، ولا يشترط الخبرة، مشيراً إلى أن بيئة العمل مختلطة، وبنظام الشيفتات، براتب يبلغ 3500 ريال، طالباً إرسال السيرة الذاتية على عنوان بريد إلكتروني.

ووصف مغردون الإعلان وطريقته بالمستفزة، مشيرين إلى أن أصحاب الأعمال عادة ما يفضلون شغل هذه الوظائف من العمالة الوافدة.

يذكر أن الإعلان جاء بعد عدة أيام من مطالبة مجلس الشورى، من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوطين عدد من وظائف خدمات الكهرباء والتشغيل والصيانة والنظافة، بالإضافة أيضاً إلى إحداث وظائف بمعهدي الحرم المكي والنبوي على سلُّم الوظائف التعليمية وسلُّم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، واستكمال تنفيذ الأمر السامي الكريم المتضمن تخصيص 4 آلاف وظيفة.

 

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