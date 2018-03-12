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«حساب المواطن» يعلن إحصائيات مهمة عن مستحقي الدعم بالدفعة الرابعة

«حساب المواطن» يعلن إحصائيات مهمة عن مستحقي الدعم بالدفعة الرابعة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج “حساب المواطن” عن بعض الأرقام التي تشير إلى مكونات مستحقي الدفعة الرابعة من الدعم.

وقال البرنامج، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إن 45% من الأفراد المستقلين المستحقين للدعم في الدفعة الرابعة رجال، و55% من الأفراد المستقلين المستحقين للدعم نساء.

وأضاف أن 63% من المستحقين للدعم في هذه الدفعة، مسجلون كأسر، و 37% من المستحقين أفراد مستقلون.

الجدير بالذكر، أنه تم صرف مستحقات الدعم للدفعة الرابعة أمس الأحد، بالتوازي مع إغلاق باب التسجيل في الدورة الخامسة، وشملت قرابة 3.49 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.49 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 11.9 مليون مستفيد، أكملوا طلباتهم قبل 11 فبراير الماضي.

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