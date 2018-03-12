وزارة الدفاع تعلن خطتها الشاملة للتطوير الأربعاء المقبل

تواصل – فريق التحرير:

من المقرر أن تعلن وزارة الدفاع، الأربعاء المقبل، في العاصمة الرياض، برنامجها التطويري المشتمل على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير، والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني، وذلك عقب موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أخيراً على وثيقة تطوير وزارة الدفاع.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان قد شرع برفقة الجيل الجديد في وزارة الدفاع، بتنفيذ المهمة الصعبة التي استهدفت أكبر تغيير على مستوى الوزارة رغم قصر الفترة التي بدأت في 2014 ومستمرة حتى هذا الوقت.

وتمثل المملكة ثالث أكبر بلدٍ في العالم إنفاقاً على التسليح العسكري، ومن شأن الخطوات التطويرية التي ستضمنها خطة برنامج التطوير دعم قطاع التصنيع العسكري.

وترتكز خطة برنامج تطوير وزارة الدفاع المعدة في ضوء استراتيجية الدفاع الوطني، على أهمية الهيكلة التنظيمية الجديدة وما ستُسفر عنه من حوكمة فعالة – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وتشمل الحطة أيضاً 5 أهداف رئيسية، تتمثل في تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، وتطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، وتطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات، وتحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري، وتحديث منظومة الأسلحة.

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