وزارة الدفاع تعلن خطتها الشاملة للتطوير الأربعاء المقبل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

حُفر أرضية عملاقة بالقرب من الرياض.. «عالم» يكشف السر (فيديو)

حُفر أرضية عملاقة بالقرب من الرياض.. «عالم» يكشف السر (فيديو)

القبض على سائق سيارة التوصيل «المتحرش بالفتاة الصماء»

القبض على سائق سيارة التوصيل «المتحرش بالفتاة الصماء»

مُنقذ فتاة أبها يكشف رد فعل أسرتها بعد حمايتها من الاختطاف

مُنقذ فتاة أبها يكشف رد فعل أسرتها بعد حمايتها من الاختطاف

استشهد بقصة «الملك عبدالله».. كاتب يطالب بإعادة عقوبة «الضرب» في المدارس

استشهد بقصة «الملك عبدالله».. كاتب يطالب بإعادة عقوبة «الضرب» في المدارس

وزارة الدفاع تعلن خطتها الشاملة للتطوير الأربعاء المقبل

وزارة الدفاع تعلن خطتها الشاملة للتطوير الأربعاء المقبل
0

تواصل – فريق التحرير:

من المقرر أن تعلن وزارة الدفاع، الأربعاء المقبل، في العاصمة الرياض، برنامجها التطويري المشتمل على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير، والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني، وذلك عقب موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أخيراً على وثيقة تطوير وزارة الدفاع.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان قد شرع برفقة الجيل الجديد في وزارة الدفاع، بتنفيذ المهمة الصعبة التي استهدفت أكبر تغيير على مستوى الوزارة رغم قصر الفترة التي بدأت في 2014 ومستمرة حتى هذا الوقت.

وتمثل المملكة ثالث أكبر بلدٍ في العالم إنفاقاً على التسليح العسكري، ومن شأن الخطوات التطويرية التي ستضمنها خطة برنامج التطوير دعم قطاع التصنيع العسكري.

وترتكز خطة برنامج تطوير وزارة الدفاع المعدة في ضوء استراتيجية الدفاع الوطني، على أهمية الهيكلة التنظيمية الجديدة وما ستُسفر عنه من حوكمة فعالة – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وتشمل الحطة أيضاً 5 أهداف رئيسية، تتمثل في تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، وتطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، وتطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات، وتحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري، وتحديث منظومة الأسلحة.

ليصلك جديد أخبارنا تابع حساب «تواصل» في تويتر .. من هنا

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وظيفة شاغرة بوزارة الدفاع.. تعرّف على التفاصيل

وظيفة شاغرة بوزارة الدفاع.. تعرّف على التفاصيل

«أهالي العوامية» يشكرون القيادة الرشيدة على إنجاز مشروعات التطوير الخاصة بهم

«أهالي العوامية» يشكرون القيادة الرشيدة على إنجاز مشروعات التطوير الخاصة بهم

قريباً.. وثيقة تأمين طبي جديدة للمعلمين لمدة عام

قريباً.. وثيقة تأمين طبي جديدة للمعلمين لمدة عام

«الأراضي البيضاء»: التطوير أو البناء خلال سنة يلغي الرسوم المفروضة

«الأراضي البيضاء»: التطوير أو البناء خلال سنة يلغي الرسوم المفروضة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

..
انفوجرافيك

..

المزيد
صناعة المعلم موقوفة حتى إشعار آخر
تدوينات حرة

صناعة المعلم موقوفة حتى إشعار آخر

المزيد
صاحب مبادرة «التوصيل مجاناً»: مرض والدي قادني للفكرة.. وأرفض اصطحاب الفتيات (خاص)
تقارير وحوارات

صاحب مبادرة «التوصيل مجاناً»: مرض والدي قادني للفكرة.. وأرفض اصطحاب الفتيات (خاص)

المزيد
المبادرة من الدين
مقالات

المبادرة من الدين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>