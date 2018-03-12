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بتوجيه من أمير الرياض.. 4 إجراءات عاجلة لحل أزمة الصرف بـ«مخطط الموسى»

بتوجيه من أمير الرياض.. 4 إجراءات عاجلة لحل أزمة الصرف بـ«مخطط الموسى»
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تواصل – فريق التحرير:

طالب أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، شركة المياه، بإيجاد حل عاجل لأزمة طفح الصرف الصحي في مخطط الموسى.

وقالت إمارة منطقة الرياض، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الأمير فيصل بن بندر وجّه شركة المياه الوطنية وأمانة منطقة الرياض، باعتماد حلول عاجلة لمشكلة طفح المياه الصرف الصحي، في مخطط الموسى بحي طويق، وطلب الإفادة عما يتم اتخاذه عاجلاً.

وأضافت الإمارة أنه حرصاً من أمير منطقة الرياض، على تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة، فقد تم الشروع بمعالجة طفح المياه السطحية في ذلك المخطط من قبل شركة المياه الوطنية باتّخاذ الإجراءات التالية:

أولاً: تم طرح حلول عاجلة ومؤقتة تتمثل في توفير صهاريج لسحب بيارات المنازل المتضررة بمعدل (2089) حالة شهريّاً.

ثانياً: عقد تنفيذ شبكة صرف صحي بجزء من حي طويق (عقد رقم 2) مقاولة (شركة على القرني الرزقي للمقاولات) بقيمة (26.435.200) ستة وعشرين مليوناً وأربعمائة وخمسة وثلاثين ألفاً ومائتي ريال بمـدة (18) شهراً.

ثالثاً: عقد تنفيذ شبكة صرف صحي بجزء من حي طويق (عقد رقم 3) مقاولة (شركة الخريف لتنقية المياه والطاقة) بقيمة (37.048.113) سبعة وثلاثين مليوناً وثمانية وأربعين ألفاً ومئة وثلاثة عشر ريالاً بـمدة (28) شهراً.

رابعاً: عقد تنفيذ المرحلة الثانية من خط الصرف الصحي الرئيسي (1 – إل أي) مقاولة (شركة عبر المملكة السعودية) بقيمة (39.107.344) تسعة وثلاثين مليوناً ومئة وسبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وأربعين ريالاً.

وتم تسليم الموقع بتاريخ 2018/1/1م، والتجهيز جارٍ للبدء بأعمال التنفيذ، كما وجّه أمير منطقة الرياض شركة المياه الوطنية، بالإسراع في تنفيذ هذه المشاريع.

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