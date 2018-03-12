«البيئة»: تغريم اثنين من مربي الطيور 60 ألف ريال

تواصل – واس:

عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة اثنين من مربي الطيور بدفع 60 ألف ريال غرامة مالية؛ لعدم التزامهما بحظر ومنع تداول ونقل الطيور، وتطبيق اشتراطات الأمن الحيوي الأمر الذي يؤثر على جهود الوزارة في أعمال الاستقصاء والسيطرة على المرض.

وبين مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية رئيس لجنة النظر في مخالفات نظام الثروة الحيوانية الدكتور إبراهيم قاسم أن اللجنة أقرت إيقاع عقوبة على مربي طيور في منطقة الرياض بمبلغ 10 آلاف ريال بعد ثبوت نقله طيوراً بين مناطق المملكة بسيارة دون التقيد بفترة الحظر ومنع البيع والتداول للطيور، في حين أقرت اللجنة عقوبة أخرى بمبلغ 50 ألف ريال على مشروع دواجن آخر في المدينة المنورة؛ بسبب عدم التزامه بتحديث حالة الوضع الصحي للمشروع يومياً عبر بوابة الوزارة.

وقال قاسم: إن خطة الوزارة للتحكم والسيطرة بمرض إنفلونزا الطيور من نوع H5N8 ألزمت مشروعات الدواجن بضرورة الحصول على تصريح قبل نقل أي طيور حية في بعض المناطق، إضافةً إلى منع نقل الطيور الحية في مناطق أخرى في المملكة بحسب حالة انتشار المرض، خصوصاً ما أظهرته النتائج أن 77% من الحالات المصابة كانت في الطيور الريفية، كما أن الخطة تلزم مشروعات الدواجن برفع سجل يومي للحالة الصحية للمشروعات عبر موقع الوزارة، حتى تتمكن الوزارة من متابعة انتشار المرض، وسرعة مباشرة أي حالة فور ملاحظة أعراض المرض في أي مشروع” .

وأهاب قاسم بجميع مربي الطيور عدم نقل الطيور بين المناطق، وعدم تداول الطيور حول الأسواق التي ظهرت بها حالات إصابة وعلى مشروعات الدواجن الالتزام بالتعليمات الواردة، والتعاون مع الوزارة في سبيل القضاء على المرض الذي سجلته الوزارة نهاية شهر ديسمبر الماضي.