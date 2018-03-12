لـ«عشاق القهوة».. هذه الكمية الصحية للحصول على فوائدها وتجنب أضرارها

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يحرص كثيرون على شرب كوب من القهوة يومياً، لاسيما في الصباح؛ إذ إنها تمنح العقل الانتباه والنشاط الضروري من أجل التركيز في العمل أو الدراسية.

وتمتاز “القهوة” بالعديد من الفوائد الصحية للجسم؛ نظراً لأنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة، ورغم ذلك فإن لها أضراراً كبيرة إذا أفرط الإنسان في تناولها.

الفوائد

1- تحسين مستوى الكولسترول في الدم.

2– تعمل كمنبه قوي للعقل.

3– تحمي من الإصابة بالسرطان وتليف الكبد.

4– حرق الدهون في الجسم وتحسين معدلات الأيض.

الأضرار

1– التأثير على الجهاز العصبي.

2– إحداث خلل في توزيع الدهون بالجسم وزيادة السمنة.

3– الإصابة بهشاشة العظام.

الكمية الصحية

إن الكمية الصحية من الكافيين يوميا تبلغ 400 ملليجرام يومياً أي ما يعادل 5 فناجين تقريباً – الجرعة اليومية التي تصل إلى حوالي 200 ملليجرام وليس أكثر وهي تعد آمنة بالنسبة للحوامل والمرضعات.