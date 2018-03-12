بدء فعاليات «أسبوع الموهبة» بحوطة بني تميم

تواصل- هياء الدكان:

نظمت واحة الأوركيد أسبوع الموهبة بحوطة بني تميم، الثلاثاء الماضي، بحضور مشرفة العلوم سميرة الحريقي في متوسطة وثانوية تحفيظ القرآن الكريم الأولى، و المرشدة الطلابية، فوزية الدريهم، ومسؤولة الموهبات الجوهرة الخريف.

بدأت مسيرة الحفل باستعراض إنشادي لطالبات أول متوسط، عقب ذلك تقديم متميز لحفل راقي من مجموعة إسعاد بواحة الأوركيد بعدها توالت الفقرات من آيات للذكر الحكيم، تلى ذلك كلمة منسقة الواحة، المرشدة الطلابية، فوزية بنت صالح الدريهم تحدثت فيها قائلة إن الموهبة نعمة من الخالق – عزَّ وجلَّ – يهبها من يشاء، والموهبة كالنبتة لا يستفاد منها إلا إذا سقيناها وتعاهدناها بالرعاية والاهتمام، ومن هذا المنطلق كان إحدى أهداف واحة الأوركيد “رعاية الموهبات” في هذه الواحة.

تلى ذلك ورشة الإبداع بالواحة حيث بدأت الطالبات بعرض مواهبهن (الإلقاء والخطابة، الارتجال) ثم ورشة قصبة خطاط للمدربة هدى الدوسري من صف ثالث ثانوي، وكذلك ورشة ريشة رسّام للمدربة “هياء الحمدان” من صف ثالث ثانوي لتدريب مجموعة من الطالبات الموهوبات.

وفي ختام الحفل عرضت الجوهرة الخريف،بعض أعمال الطالبات على المشرفة وبعدها كرمت الموهبات بتوزيع الهدايا وشهادات التقدير.