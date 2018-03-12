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تعرَّف على طريقة تجديد الهوية الوطنية للمواطنين في الخارج

تعرَّف على طريقة تجديد الهوية الوطنية للمواطنين في الخارج
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الأحوال المدنية عن خدمة تجديد بطاقات الهوية الوطنية للسعوديين المتواجدين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العلاج أو العمل، تقديراً لأوضاعهم وعدم تمكنهم من الحضور للمملكة شخصياً لإنهاء إجراءاتهم.

ووضعت الأحوال المدنية عدة شروط يجب توفرها للاستفادة من هذه الخدمة، وهي أن يكون المستفيد خارج المملكة, وتعبئة النموذج المعد لتجديد الهوية الوطنية، إضافة إلى وجود بصمة وصورة في النظام للمستفيد، وتفويض أو وكالة شرعية لدى الوكيل أو المفوض عنه، إلى جانب إبلاغ الوكيل بضرورة مراجعة الشخص المعني للأحوال المدنية عند عودته للمملكة.

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