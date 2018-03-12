إحباط تهريب 5 ملايين حبة كبتاجون بأبواب وسقف مركبة بـ«حالة عمار»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

القبض على سائق سيارة التوصيل «المتحرش بالفتاة الصماء»

القبض على سائق سيارة التوصيل «المتحرش بالفتاة الصماء»

مُنقذ فتاة أبها يكشف رد فعل أسرتها بعد حمايتها من الاختطاف

مُنقذ فتاة أبها يكشف رد فعل أسرتها بعد حمايتها من الاختطاف

استشهد بقصة «الملك عبدالله».. كاتب يطالب بإعادة عقوبة «الضرب» في المدارس

استشهد بقصة «الملك عبدالله».. كاتب يطالب بإعادة عقوبة «الضرب» في المدارس

«حساب المواطن» يحدد موعد صرف الدعم للدفعة الخامسة

«حساب المواطن» يحدد موعد صرف الدعم للدفعة الخامسة

إحباط تهريب 5 ملايين حبة كبتاجون بأبواب وسقف مركبة بـ«حالة عمار»

إحباط تهريب 5 ملايين حبة كبتاجون بأبواب وسقف مركبة بـ«حالة عمار»
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكّن جمرك حالة عمّار بالحدود الشمالية الغربية للمملكة، من إحباط تهريب كمية كبيرة من حبوب “الكبتاجون”، بلغت 4,839,000 إضافة إلى كمية من مادة الحشيش المخدرة بلغت 349,7 جرام, عُثر عليها مُخبأة داخل مركبة قدِمت للملكة عبر المنفذ.

وأوضح مدير عام جمرك حالة عمّار خالد الرميح، أنه قدِمت للجمرك مركبة خاصة, وعند إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على تلك الكمية مُخبأة بطريقة سرية في أجزاء متفرقة من المركبة، حيث تم توزيعها ووضعها في تجاويف الأبواب وداخل الإطار الاحتياطي وبعضاً منها داخل المراتب الخاصة بالمركبة بعد استحداث طبقة حديدية داخل المراتب، إضافة إلى صنع شبك حديدي في سقف المركبة وإعادة القماش عليه لغرض التمويه، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكد الرميح، أنه بالرغم من تعدد طرق ووسائل التهريب التي ينتهجها المهربون في تهريب الممنوعات, إلا أن الجمارك السعودية تسعى دائماً لمنع دخول كل ما فيه ضرر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خلال أسبوع.. حرس الحدود يُحبط تهريب طن حشيش ويطيح بـ٢٧ مهرباً (صور)

خلال أسبوع.. حرس الحدود يُحبط تهريب طن حشيش ويطيح بـ٢٧ مهرباً (صور)

قهوة وحلى بـ«الكبتاجون» في مطار الجوف

قهوة وحلى بـ«الكبتاجون» في مطار الجوف

قص مصاحف وتقطيع أوراقها لتهريب المخدرات

قص مصاحف وتقطيع أوراقها لتهريب المخدرات

«الجمارك»: 2.9 مليار ريال تلاعبات في فواتير البضائع خلال 2017

«الجمارك»: 2.9 مليار ريال تلاعبات في فواتير البضائع خلال 2017

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المبادرة من الدين
مقالات

المبادرة من الدين

المزيد
متى يتم تعليق الدراسة؟.. مواطنون يشتكون من تأخر القرارات (تقرير)
تقارير وحوارات

متى يتم تعليق الدراسة؟.. مواطنون يشتكون من تأخر القرارات (تقرير)

المزيد
باب ما جاء في “الأتكتة”!!
مقالات

باب ما جاء في “الأتكتة”!!

المزيد
بالصور.. تعرَّف على البئر الوحيدة المتبقية من عهد النبوة بالمدينة
تقارير وحوارات

بالصور.. تعرَّف على البئر الوحيدة المتبقية من عهد النبوة بالمدينة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>