إحباط تهريب 5 ملايين حبة كبتاجون بأبواب وسقف مركبة بـ«حالة عمار»

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تمكّن جمرك حالة عمّار بالحدود الشمالية الغربية للمملكة، من إحباط تهريب كمية كبيرة من حبوب “الكبتاجون”، بلغت 4,839,000 إضافة إلى كمية من مادة الحشيش المخدرة بلغت 349,7 جرام, عُثر عليها مُخبأة داخل مركبة قدِمت للملكة عبر المنفذ.

وأوضح مدير عام جمرك حالة عمّار خالد الرميح، أنه قدِمت للجمرك مركبة خاصة, وعند إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على تلك الكمية مُخبأة بطريقة سرية في أجزاء متفرقة من المركبة، حيث تم توزيعها ووضعها في تجاويف الأبواب وداخل الإطار الاحتياطي وبعضاً منها داخل المراتب الخاصة بالمركبة بعد استحداث طبقة حديدية داخل المراتب، إضافة إلى صنع شبك حديدي في سقف المركبة وإعادة القماش عليه لغرض التمويه، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكد الرميح، أنه بالرغم من تعدد طرق ووسائل التهريب التي ينتهجها المهربون في تهريب الممنوعات, إلا أن الجمارك السعودية تسعى دائماً لمنع دخول كل ما فيه ضرر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.