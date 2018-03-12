استشاري: 32% من المواطنين مصابون بالسمنة.. و12 ألف جراحة تكميم سنوياً

تواصل – الرياض:

قال استشاري جراحة ومناظير إن 32% من السعوديين مصابون بالسمنة وزيادة الوزن، كاشفا أن هناك 12 ألف جراحة تكميم تجرى سنوياً، وتحتل المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في هذا المجال.

جاء ذلك خلال مبادرة «حياتك بلا سمنة» التي أقيمت أول من أمس (السبت)، في حديقة الأمير سعود بن نايف في الظهران، لتعزيز نمط الحياة الصحي من خلال إقامة برامج توعوية وتثقيفية تصل بالفرد إلى سلوك غذائي سليم، ونظمها المشفى الصحي والتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، ومشاركة 20 جهة حكومية وخاصة مختصة في مكافحة السمنة والغذاء الصحي.

وأوضح المشرف على المبادرة استشاري الجراحة والمناظير مؤسس المبادرة الدكتور الحسن النعمي أن هذه الفعالية تتضمن برامج توعوية لمكافحة السمنة بين أفراد المجتمع في الشرقية، محققة نتائج إيجابية للحد من هذه الأمراض. حسب “الرياض”

وكشف النعمي عن احتلال السعودية المرتبة الثالثة عالمياً في أعلى الدول إصابة بالسمنة وزيادة الوزن عند الأفراد فيما تبلغ محليا ٣٢% بين سكان المملكة، وهو ما يكلف الدولة مبالغ مالية طائلة لمكافحتها والحد من انتشارها، مشيراً إلى وجود حوالي مليون شخص في المملكة مصاب بالسمنة المفرطة التي يصاحبها أمراض خطرة تؤدي إلى الوفاة، إضافة إلى إجراء أكثر من ١٢ ألف عملية تكميم معدة سنوياً وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية.

وأشار النعمي إلى أن المبادرة تضمنت توقيع أول اتفاق صحي مع جهات خيرية لدعم مستفيديها من مرضى السمنة ببرامج الحمية والغذاء الصحي وعمليات الجراحة وبرامج التوعية كدعم مجتمعي خيري، وهي: جمعية سواعد لذوي الإعاقة الحركية، وجمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية، بهدف مساعدتها على الحد من انتشار السمنة بين الأفراد والأسر التي ترعاها، مبيناً أن الفعالية شهدت حضور آلاف الزوار من عامة المجتمع وكذلك المهتمين بمكافحة هذه الأمراض.