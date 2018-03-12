مليون و300 ألف مستفيد جديد من «حساب المواطن»

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تواصل – الرياض:

ارتفع عدد المستفيدين منذ انطلاق برنامج حساب المواطن وحتى مارس الحالي 1.3 مليون مواطن، ليصل بنهاية الدفعة الرابعة إلى 11.9 مليون مستفيد في حين كان عددهم في الدفعة الأولى نحو 10.6 ملايين مستفيد.

وأودع «حساب المواطن» أمس 2.2 مليار ريال، تمثل الدفعة الرابعة من قيمة الدعم للمستحقين لمارس الحالي.

وأوضح مدير البرنامج المهندس علي راجحي، أن الأرقام أظهرت حصول 46% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 933 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في رابع دفعات حساب المواطن، التي شملت نحو 3.49 ملايين أسرة وفرد مستقل، و8.49 ملايين تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 11.9 مليون مستفيد.

وأشار مدير البرنامج إلى أن 814 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، فيما حصل 25% من المستحقين على دعم جزئي، وفقاً لـ”مكة”.

وأفاد راجحي، أن إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من «حساب المواطن» في الدفعات الأربع تخطى حاجز الـ8.5 مليارات ريال، لافتاً إلى أن الدفعة الخامسة من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين في العاشر من أبريل المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل الحادي عشر من مارس الحالي.

وذكر راجحي أنه حرصاً من إدارة البرنامج على التزام أقصى درجات العدالة في تقديم الدعم، فقد أتاحت التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، عبر حسابات المستفيدين في البوابة الالكترونية WWW.CA.GOV.SA.

كما حرصت على إجراء مراجعة دورية لبيانات المستفيدين وتنبيههم في حال لم تتطابق البيانات المسجلة رسميا، بهدف تجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

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