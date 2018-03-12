الإطاحة بعصابة آسيوية امتهنت سرقة الكيابل وقطع الغيار بجازان

تواصل – علي آل هاشم:

أطاحت شرطة منطقة جازان، ممثلة في مركز شرطة محافظة صبيا، بعصابة آسيوية مكونة من ٧ أشخاص امتهنوا سرقة الكيابل وقطع الغيار، وتجميعها داخل حوش بإحدى القرى التابعة لمحافظة صبيا.

وتأتي عملية القبض، عقب ورود معلومات عن وجود حوش بإحدى القرى التابعة لصبيا، يُستخدم من قبل مجموعة من الأشخاص لتجميع المسروقات وتصريفها.

تم وضع الموقع تحت المراقبة، وعند التأكد من صحة المعلومات تمت عملية المداهمة، والتي أسفرت عن ضبط كافة أفراد التشكيل العصابي الآسيوي وعددهم ٧، بالإضافة لضبط العديد من الكيابل المنوعة نحاسية، وفضية وعدد كبير من قطع الغيار الأخرى، كما تم العثور على مخبأ سري داخل الحوش عثر به على مبلغ وقدرة ٧٥٠٠ ريال.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، شكره لرجال الأمن بشرطة محافظة صبيا مطالباً بمضاعفة الجهود.

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