«تعليم مكة» تحقق في ضرب وكيل مدرسة لطالب

تواصل – مكة المكرمة:

تحقق إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة في شكوى ولي أمر طالب بمدرسة العلاء بن الحضرمي المتوسطة بحي العسيلة بمكة، ذكر أنه تعرض لضرب مبرح من قبل وكيل المدرسة.

وكشف عم الطالب نشاء العتيبي – وفقاً لـ«الوطن» – أن ابن أخيه تعرض للضرب من قِبَل وكيل المدرسة؛ ما أحدث بعض الإصابات في أنحاء متفرقة من جسمه مع التلفظ له بألفاظ نابية وقت حدوث الاعتداء.

وأكد أن مثل هذا السلوك المشين يؤثر سلبا على الطلاب بشكل عام، خاصة وأن مادة 57 في التعليم تنص على عدم ضرب الطالب وترهيبه والاعتداء عليه بأي شكل من أشكال العقوبات البدنية والنفسية.

وأوضح العتيبي، أن ابن أخيه نُقل إلى مستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة، وتم إصدار تقرير طبي بحالته، تلزمه بالراحة 4 أيام؛ ما جعله يتقدم بشكوى رسمية لإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة.

من جهته، أبان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي لـ«الوطن» أن ولي أمر الطالب تقدم بشكوى ضد وكيل مدرسة العلاء بن الحضرمي المتوسطة، وذلك بدعوى ضرب ابنه، وتم التوجيه بالتحقيق في الشكوى.

وأشار إلى أنه تمت مباشرة الشكوى من قبل إدارة المتابعة والقضايا التربوية، وتم الشخوص من اللجنة المكلفة بذلك، مبيناً أنهم في انتظار نتيجة التحقيق.