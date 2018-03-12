بالصور.. طريقة التسجيل في العنوان الوطني

تواصل – فريق التحرير:

بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 24/ 7/ 1434هـ؛ أصبح التسجيل في العنوان الوطني شرطاً إلزامياً لجميع الأفراد والمنشآت، حيث وفرت مؤسسة البريد السعودي خدمة التسجيل إلكترونياً.

العنوان الوطني عنوان معياري طوّرته مؤسسة البريد السعودي لمواكبة الخطة الاستراتيجية نحو التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، ويغطي جميع مناطق المملكة.

ويمكن تسجيل عنوان وطني جديد باستخدام الهوية الوطنية أو هوية المقيممن هنا

وبالنسبة إلى المتطلبات المهمة لإتمام عملية الاشتراك في العنوان الوطني الخاصة بالأفراد يجب عليك تحضير الآتي:

• رقم بطاقة الأحوال أو الإقامة.

• رقم المبنى المكون من أربعة أرقام في اللوحة باللون الأخضر.

• اسم المدينة واسم الحي واسم الشارع.

ولتسجيل العنوان الوطني يمكن اتباع الطريقة التالية:

1- الذهاب إلى صفحة التسجيلمن هنا واختيار تسجيل جديد.

2- ملء الحقول المطلوبة مع التأكد من صحة البيانات المدخلة.

3 – التأكد من صحة البيانات المدخلة، ثم إدخال رمز التحقق المرسل لجوالك لإتمام عملية التسجيل.

ليصلك جديد أخبارنا تابع حساب «تواصل» في تويتر .. من هنا