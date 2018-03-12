«ترامب»: سألغي الاتفاق النووي مع إيران.. بشرط

تواصل – وكالات:

خلال استقباله رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شرط استمرار الحوار النووي مع إيران قائلا ‘‘ أن بلاده ستخرج من الاتفاق النووي مع إيران ما لم يوافق حلفاؤها الأوروبيون على تعديله جذرياً‘‘.

وذكر مسؤولون إسرائيليون أن الرئيس الأمريكي أكد أنه إذا لم تتم تلبية مطالبه، فإن الولايات المتحدة سوف تنسحب من الاتفاق النووي مع إيران.

وبحسب صحيفة “أكسيوس” الأمريكية، جرت محادثات يوم 5 مارس الجاري في البيت الأبيض بين نتنياهو وترامب، حيث شكر الأول الثاني على تعزيزه غير المسبوق للعلاقات الإسرائيلية-الأمريكية، ووصف نتنياهو اجتماعه مع ترامب بأنه “ممتاز” وقال إن موضوعاته الرئيسية كانت “إيران وإيران وإيران”.

يذكر أن إيران وقَّعت مع “سداسية” الوسطاء الدوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، في 14 يوليو، 2015 اتفاقا تاريخيا بشأن تسوية مسألة برنامجها النووي على المدى الطويل، وتم اعتماد خطة عمل شاملة المشتركة، يؤدي تنفيذها إلى رفع العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضت على إيران سابقا من مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.