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هيئة الاتصالات: المملكة قفزت 18 مرتبة عالميًّا في «تحسين الإنترنت»

هيئة الاتصالات: المملكة قفزت 18 مرتبة عالميًّا في «تحسين الإنترنت»
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تواصل- فريق التحرير:

قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات: إن المملكة تسير في الطريق نحو تحسين خدمات الإنترنت نظير الإجراءات التصحيحة التي قامت بها، مؤكدة تقدم المملكة 18 مرتبة في المعدلات العالمية لقياس الإنترنت.

الهيئة أكدت أن نسبة نمو تقدر بـ 80% حدثت في سرعات الإنترنت بحسب تقرير (SPEEDTEST) الخاص بقياس سرعات الإنترنت، والذي كشف عن تحقيق متوسط سرعات التحميل للإنترنت المتنقل في المملكة نمواً يقدر بـ 80% لتصل إلى (16.2MBPS) بدلاً عن (9MBPS) متقدمة نحو (18) مرتبة على مستوى العالم خلال الشهرين الماضية.

وأضافت “فيما حققت سرعات التحميل للإنترنت الثابت في المملكة نمواً بـ 37% ليصبح متوسط السرعة (21.3MBPS) بدلاً عن (15.5MBPS) متقدمة نحو (10) مراتب على مستوى العالم، وذلك بناءً على تقارير القياس الفعلي للسرعات المبني على اختبارات مستخدمي خدمات الإنترنت”.

وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – ردًا على تقارير وصفتها بغير الموثوقة وضعت الانترنت بالمملكة في مرتبة متدنية عربيا – إن هذا التطور في السرعات يعود للإصلاحات التي تمت خلال العام ٢٠١٧، كما أن هذه التقارير تؤكد أن قطاع الاتصالات يسير وفق خطة متسارعة نحو تحسين سرعات خدمات الإنترنت نظير الإجراءات التصحيحة.

وتضمنت الإجراءات إتاحة المزيد من الترددات، وتحفيز نشر النطاق العريض من خلال شبكة الألياف الضوئية وشبكة الجيل الرابع 4G، بالإضافة إلى إلزام مقدمي خدمات الاتصالات بالشفافية والوضوح في تطبيق سياسة الاستخدام العادل، ومنع الممارسات المخالفة والتي منها فرض قيود استخدام غير عادلة.

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