خطوات التدريب المنتهي بالتوظيف لطلاب الجامعات

تواصل – الرياض:

قال وكيل عمادة شؤون الطلاب للتطوير بجامعة جدة الدكتور أحمد الزهراني: إن أهم أهداف «ملتقى التوظيف الأول»، المزمع عقده في اليومين الثاني والثالث من أبريل المقبل، طرح وظائف على الطلاب والطالبات من خلال عروض برامج التدريب المنتهي بالتوظيف للطلبة المميزين.

وأضاف أنه مسار يقدمه العديد من الشركات الكبرى، حيث تقوم باستقطابهم وتدريبهم على مهارات محددة في مجالها العملي، بغرض تأهيلهم لسوق العمل، ومن ثم توظيفهم بعد تخرجهم مباشرة، مشيراً إلى أربع خطوات تنتهي بالتوظيف وهي تدريب الطلاب والطالبات ضمن مسار محدد، وفترة زمنية محددة، وتأهيل الطلاب وتطوير قدراتهم في سوق العمل، وتوظيف الطلاب بعد تخرجهم مباشرة حسب “الوطن”.

وذكر الزهراني، أن العمادة تهدف من خلال برامج «التدريب المنتهي بالتوظيف»، إلى تحقيق رسالة الجامعة لخدمة طلابها وطالباتها، وبناء علاقات تشاركية مع القطاعات الحكومية والخاصة ضمن مخرجات نوعية مميزة، وتطوير قدرات ومهارات الخريجين؛ ما يتيح لهم فرص حصولهم على وظائف مميزة، بالإضافة إلى المساهمة في الحدّ من ظاهرة البطالة بين الشباب والفتيات.