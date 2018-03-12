أغرب عملية إنقاذ.. فتحت حنجرته بالسكين للحفاظ على حياته

تواصل – وكالات:

نجحت امرأة نيوزلندية بإنقاذ حياة أحد الأشخاص أثناء حفل شواء بعدما علقت قطعة من اللحم داخل حنجرته وكاد يختنق بسببها.

وقامت سارة غلاس (45 عاماً) بشق حنجرة “إيزاك بيستار – 50 عاماًّ” بعدما كاد يموت اختناقاً بقطعة لحم سدت مجرى تنفسه، أثناء حفل شواء في الجزيرة الشمالية بنيوزلندا.

وفي بداية الأمر، شرعت سارة بإجراء عملية تنفس اصطناعي لإيزاك في محاولة لإنقاذه، إلا أن ذلك لم يجد نفعاً، ما دفعها إلى استخدام السكين في إحداث ثقب في حنجرته ليتمكن من التنفس عبره.

وقالت سارة لصحيفة ديلي ميل أستراليا، إنها حاولت إنقاذ إيزاك بإجراء التنفس الاصطناعي له لمدة ثمان دقائق قبل أن تنقطع أنفاسه بسبب قطعة اللحم.

وأضافت: ” لم يكن أمامي إلا أن أستخدم السكين في إحداث ثقب في حنجرته حتى يتسنى له التنفس، وبالفعل قمت بذلك وبدأ يتنفس عبر الفتحة”.

وبعد عشرين دقيقة وصل فريق الإسعاف إلى المكان وتم نقل إيزاك إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث بقي في غيبوبة لثلاثة أيام قبل أن تبدأ حالته الصحية بالتحسن، وفقاً لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.