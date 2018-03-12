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6 بوابات للرحلات الداخلية مع انطلاقة مطار المؤسس الجديد بجدة

6 بوابات للرحلات الداخلية مع انطلاقة مطار المؤسس الجديد بجدة
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تواصل – جدة:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أن المرحلة الأولى للتشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد الذي سيكون في مايو القادم، ستشمل 6 بوابات مخصصة لعدد من الرحلات الداخلية، يرتفع عددها تدريجيا حتى يكتمل التشغيل النهائي لكافة الرحلات الداخلية والدولية بنهاية العام الميلادي الحالي 2018.

من ناحية أخرى، استعرض الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير مكة بالنيابة، التصاميم النهائية لمطار القنفذة الواقع شمال المحافظة على مساحة تقدر بنحو 24 مليون متر مربع، كما ناقش ما وصلت إليه الأعمال في مشروع مطار الطائف الدولي الجديد، الذي تم الانتهاء أيضا من التصاميم النهائية له ويجري تنفيذه بمتابعة من مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، الذي يقع على بعد 19 كيلومترا شمالي مدينة جدة، من المتوقع أن يعبره 30 مليون مسافر، بعد بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المشروع في خطوة تستهدف 100 مليون مسافر خلال المرحلة الثالثة من إجمالي كامل المشروع، ويُعد من أهم المشروعات الحيوية التي تشهدها محافظة جدة، ويخدم 5.36 %من إجمالي عدد المسافرين من مطارات المملكة.

 

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