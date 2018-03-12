توقعات «الأرصاد»: انخفاض الحرارة.. وسحب ممطرة على الرياض والشرقية

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤثر في مدى الرؤية الافقية على وسط وشرق المملكة يصحب ذلك انخفاضا في درجات الحرارة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بوجه عام بسرعة 18-40 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بوجه عام بسرعة 16-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.