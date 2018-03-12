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إخماد حريق في مستودع للمواد الكيماوية والمعدات الصناعية بجدة (صور)

إخماد حريق في مستودع للمواد الكيماوية والمعدات الصناعية بجدة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق الدفاع المدني بجدة مساء أمس الأحد، من إخماد حريق مستودع المواد الكيماوية وتمكنت من الحيلولة دون امتداده للمستودعات المجاورة لمنطقة الحريق.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة هرعت مساء أمس لتكافح حريق نشب في مستودع تابع لمصنع يعمل في نشاط المواد الكيماوية والمعدات الصناعية.

وأضاف “أن طبيعة الحادث ونسبة الخطورة من انبعاث الغازات السامة في محيطة منطقة الحريق نتيجة الاحتراق استدعى إلى وضع طوق أمني بالتعاون مع الدوريات الأمنية لعدم الدخول او الاقتراب من الحادث”.

وأشار إلى أن فرق التدخل في المواد الخطرة التابعة للدفاع المدني باشرت أعمالها لتحديد نوعية المواد المحترقة ليتم من خلالها تحديد المواد المستخدمة في عمليات الإطفاء ، واتضح لفرق التدخل أن المستودع المحترق ومن خلال الغازات المنبعثة نتيجة الاحتراق تبين أنه يحتوي على مواد كيميائية شملت ( انتر سيد “الفحم” _ كلور تحلية المياه _ صوديوم الفوسفات ) ومنها شرعت فرق الإطفاء في عمليات إخماد الحريق مستخدمة مادة الرغاوي لتتمكن من السيطرة على بؤر اللهب داخل المستودع واخماده .

وأكد العقيد سرحان أن الحريق نشب في مستودع تبلغ مساحته 110م2 يحاذيه مستودع يحتوي على مواد  ( كوبر سلفات CuSO4 ) _ الزنك _ جلسرين _ البوتاسيوم ) في مساحة تبلغ  2500م2 نجحت الفرق في كبح الحريق والحيلولة دون امتداده للمستودع المجاور مستخدمة عمليات التبريد من خلال رش المياه المتقطع على جوانب المستودع .

وعن إجراءات التحقيق أبان العقيد سرحان أن فرق التحقيق التابعة لمدني جدة نجحت أمس في التوصل إلى نقطة بداية الحريق وتلك تعد خطوة متقدمة في مجال التحقيق لتحديد أسباب الحريق، كما تم استدعاء الأدلة الجنائية وخبير الحرائق للعمل على كشف أسباب نشوب الحريق ولازال الدفاع المدني متحفظ على منطقة الحريق حتى الانتهاء من اعمال التحقيق.

 

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