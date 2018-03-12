خادم الحرمين وولي العهد يعزيان «الشعلان» في وفاة زوجته

تواصل – الرياض:

قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان واجب العزاء والمواساة للشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعلان في وفاة زوجته نورة بنت عبدالعزيز أبو عباة – رحمها الله-.

جاء ذلك في برقية بعث بها الملك سلمان للشيخ الشعلان، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته.

وعبّر ولي العهد في برقيته عن عزائه ومواساته للشيخ الشعلان، داعيا الله أن يلهم أهل الفقيدة وذويها الصبر والسلوان.

من جهته، شكر الشيخ عبدالعزيز الشعلان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على تلك اللفتة الكريمة التي كان لها الأثر الكبير في التخفيف من مصابهم.