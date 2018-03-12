خادم الحرمين وولي العهد يعزيان «الشعلان» في وفاة زوجته

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«النائب العام» يوجه بالقبض على سائق الأجرة المتحرش

«النائب العام» يوجه بالقبض على سائق الأجرة المتحرش

مُنقذ فتاة أبها يكشف رد فعل أسرتها بعد حمايتها من الاختطاف

مُنقذ فتاة أبها يكشف رد فعل أسرتها بعد حمايتها من الاختطاف

استشهد بقصة «الملك عبدالله».. كاتب يطالب بإعادة عقوبة «الضرب» في المدارس

استشهد بقصة «الملك عبدالله».. كاتب يطالب بإعادة عقوبة «الضرب» في المدارس

«حساب المواطن» يحدد موعد صرف الدعم للدفعة الخامسة

«حساب المواطن» يحدد موعد صرف الدعم للدفعة الخامسة

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان «الشعلان» في وفاة زوجته

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان «الشعلان» في وفاة زوجته
0

تواصل – الرياض:

قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان واجب العزاء والمواساة للشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعلان في وفاة زوجته نورة بنت عبدالعزيز أبو عباة – رحمها الله-.

جاء ذلك في برقية بعث بها الملك سلمان للشيخ الشعلان، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورضوانه، ويسكنها فسيح جناته.

وعبّر ولي العهد في برقيته عن عزائه ومواساته للشيخ الشعلان، داعيا الله أن يلهم أهل الفقيدة وذويها الصبر والسلوان.

من جهته، شكر الشيخ عبدالعزيز الشعلان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على تلك اللفتة الكريمة التي كان لها الأثر الكبير في التخفيف من مصابهم.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

طالب ينعى والده بلوحة مؤثرة: «دُفن وأنا من مات»

طالب ينعى والده بلوحة مؤثرة: «دُفن وأنا من مات»

وفاة و6 إصابات من عائلة واحدة جراء حادث تصادم في عسير (صور)

وفاة و6 إصابات من عائلة واحدة جراء حادث تصادم في عسير (صور)

ولي العهد يصل الرياض بعد زيارة مصر والمملكة المتحدة

ولي العهد يصل الرياض بعد زيارة مصر والمملكة المتحدة

زوجة أمريكي مسلم تحرج مطعم «بيتزا» وتجبره على الاعتذار

زوجة أمريكي مسلم تحرج مطعم «بيتزا» وتجبره على الاعتذار

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

باب ما جاء في “الأتكتة”!!
مقالات

باب ما جاء في “الأتكتة”!!

المزيد
بالصور.. تعرَّف على البئر الوحيدة المتبقية من عهد النبوة بالمدينة
تقارير وحوارات

بالصور.. تعرَّف على البئر الوحيدة المتبقية من عهد النبوة بالمدينة

المزيد
خطوات اللاشيء!
مقالات

خطوات اللاشيء!

المزيد
التشيع في سوريا.. أسبابه ودوافعه
تقارير وحوارات

التشيع في سوريا.. أسبابه ودوافعه

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>