توقعات بسحب رعدية ممطرة وغبار يحجب الرؤية على عدة المناطق

تواصل- فريق التحرير:

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤثر في مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة، يصحبها انخفاض في درجات الحرارة، خلال اليوم الاثنين.

وأشارت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، في بيان، إلى تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وعن حالة البحر الأحمر، قالت الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون شمالية غربية بوجه عام بسرعة 18-40 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج بين متر ومترين.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية تكون شمالية بوجه عام بسرعة 16-35 كم/ساعة، كما يصل ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.