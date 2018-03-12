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حريق بمستشفى الصحة النفسية في المدينة

حريق بمستشفى الصحة النفسية في المدينة
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تواصل – المدينة:

تسبب حريق، محدود بمستشفى الصحة النفسية بالمدينة المنورة، أمس الأحد، في إخلائها جزئيا بواسطة الدفاع المدني.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، إن الحريق اندلع الحريق في غرفة داخل عنبر تنويم الرجال رقم١، وأنه تم إخلاء عدد من النزلاء -احترازيا- من قبل العاملين في المستشفى، قبل وصول الدفاع المدني، وقامت فرق الدفاع المدني بإخلاء ٣ حالات.

وأشار إلى أن الفرق تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات، وسلمت الحادثة لجهات الاختصاص لتحديد أسبابه.

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