إصابة مواطن بـ«كورونا» في جدة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«النائب العام» يوجه بالقبض على سائق الأجرة المتحرش

«النائب العام» يوجه بالقبض على سائق الأجرة المتحرش

مُنقذ فتاة أبها يكشف رد فعل أسرتها بعد حمايتها من الاختطاف

مُنقذ فتاة أبها يكشف رد فعل أسرتها بعد حمايتها من الاختطاف

استشهد بقصة «الملك عبدالله».. كاتب يطالب بإعادة عقوبة «الضرب» في المدارس

استشهد بقصة «الملك عبدالله».. كاتب يطالب بإعادة عقوبة «الضرب» في المدارس

«حساب المواطن» يحدد موعد صرف الدعم للدفعة الخامسة

«حساب المواطن» يحدد موعد صرف الدعم للدفعة الخامسة

إصابة مواطن بـ«كورونا» في جدة

إصابة مواطن بـ«كورونا» في جدة
0

 

تواصل – جدة:

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن إصابة مواطن من جدة يبلغ من العمر 56 عاما، بفيروس كورونا؛ حيث صنفت عدواه بحالة أولية مخالطة مباشرة بالإبل، وحالته مستقرة، كما سجلت الصحة أيضا شفاء مواطن من الرياض يبلغ من العمر 45 عاما.

ودعا استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن إلى ضرورة تكثيف التوعية في الحظائر باعتبارها تسجل عددا كبيرا من الزوار، وفقا لـ”عكاظ”.

وأشار عبدالرحمن إلى أن نسبة كبيرة من مرتاديها لا يتقيدون بارتداء الكمامة، وهو ما يجعلهم عرضة لاكتساب العدوى من الإبل الحاملة لفايروس كورونا.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إخماد حريق في مستودع للمواد الكيماوية والمعدات الصناعية بجدة (صور)

إخماد حريق في مستودع للمواد الكيماوية والمعدات الصناعية بجدة (صور)

وفاة شخص وإصابة 8 آخرين في حادث مروري أليم بـ«جدة»

وفاة شخص وإصابة 8 آخرين في حادث مروري أليم بـ«جدة»

5 أسباب لـ«التواء الكاحل».. و4 أعراض تؤكد إصابتك

5 أسباب لـ«التواء الكاحل».. و4 أعراض تؤكد إصابتك

شفاء «ستيني» من فيروس كورونا بالأحساء

شفاء «ستيني» من فيروس كورونا بالأحساء

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

باب ما جاء في “الأتكتة”!!
مقالات

باب ما جاء في “الأتكتة”!!

المزيد
بالصور.. تعرَّف على البئر الوحيدة المتبقية من عهد النبوة بالمدينة
تقارير وحوارات

بالصور.. تعرَّف على البئر الوحيدة المتبقية من عهد النبوة بالمدينة

المزيد
خطوات اللاشيء!
مقالات

خطوات اللاشيء!

المزيد
التشيع في سوريا.. أسبابه ودوافعه
تقارير وحوارات

التشيع في سوريا.. أسبابه ودوافعه

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>