إصابة مواطن بـ«كورونا» في جدة

تواصل – جدة:

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن إصابة مواطن من جدة يبلغ من العمر 56 عاما، بفيروس كورونا؛ حيث صنفت عدواه بحالة أولية مخالطة مباشرة بالإبل، وحالته مستقرة، كما سجلت الصحة أيضا شفاء مواطن من الرياض يبلغ من العمر 45 عاما.

ودعا استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن إلى ضرورة تكثيف التوعية في الحظائر باعتبارها تسجل عددا كبيرا من الزوار، وفقا لـ”عكاظ”.

وأشار عبدالرحمن إلى أن نسبة كبيرة من مرتاديها لا يتقيدون بارتداء الكمامة، وهو ما يجعلهم عرضة لاكتساب العدوى من الإبل الحاملة لفايروس كورونا.