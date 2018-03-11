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مستوطن صهيوني يدهس فلسطينياً شرق القدس

مستوطن صهيوني يدهس فلسطينياً شرق القدس
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تواصل – واس:

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال طفلة قاصر مقدسية، فيما دهس مستوطن يهودي شاباً فلسطينياً في بلدة حزما شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية في القدس أن محكمة الاحتلال في القدس، مددت اليوم اعتقال الطفلة مي بسام عسيلة (14) عاماً من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، لمدة 24 ساعة؛ بدعوى العثور على سكين بحوزتها.

وفي حادث آخر، أُصيب شاب فلسطيني من بلدة حزما شرق القدس المحتلة اليوم بجروح متفاوتة بعد أن تعرض للدهس من قبل مستوطن قرب البلدة، وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب المصاب نُقل إلى مجمع فلسطين لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح مختلفة.

 

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