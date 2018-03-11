بالفيديو والصور.. موجة غبار كثيفة تحجب الرؤية على الرياض

تواصل – فريق التحرير:

تشهد منطقة الرياض حاليا موجة من التقلبات الجوية، تشمل نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، تحجب الرؤية خاصة على الطريق السريعة.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو، تظهر الحالة الجوية على الرياض، والغبار الكثيف في سماء المنطقة.

وغرد مغردون بدعاء الريح: “اللهم اني أسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت بها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت بها”.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد نبه إلى تعرض منطقة الرياض لرياح نشطة وأتربة مثارة تبدأ الساعة 17:00 من مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى الساعة 23:00 مساء بمشيئة الله.