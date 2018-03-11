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استشهد بقصة «الملك عبدالله».. كاتب يطالب بإعادة عقوبة «الضرب» في المدارس

استشهد بقصة «الملك عبدالله».. كاتب يطالب بإعادة عقوبة «الضرب» في المدارس
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تواصل – الرياض:

قال الكاتب الصحفي عبدالله عمر خياط: إن عقوبة الضرب في المدارس هي الوسيلة المثلى للمعلمين لتقويم الطلاب، مطالباً بإعادة عقوبة الضرب في المدارس، لكن بشرط الاعتدال.

واستشهد الكاتب بصفة اعتبرها “مدهشة”، حدثت قبل 8 سنوات بين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأستاذه السيد الدباغ الذي كان في التسعين من العمر، عندما مازحه الملك قائلاً: إنه ما زال يتذكر كيف ضربه أستاذه الدباغ ذات يوم، فما كان من المعلم إلا أن قال “ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب”.

وأضاف خياط في مقال له بصحيفة “عكاظ”، إن الطالب المستهتر يجب أن يعاقَب، لافتاً إلى أن العقاب المعنوي قد يكون ضرره أشد على النفس، لأنه لا يُنسى، ويجعل من الطالب المعاقَب عرضة للسخرية أو المعايرة من زملائه، بينما الضرب العادل هو ما تعارفت عليه البشرية من عهد سقراط.

وتابع: “لنتذكر أن ترك الضرب كان له أثر عكسي فصرنا نسمع قصصاً عن طالب هنا ضرب أستاذه، أو طالبة شدّت شعر مدرستها”.

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