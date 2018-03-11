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الحكومة اليمنية تدعو للضغط على الحوثيين لصرف رواتب الموظفين

الحكومة اليمنية تدعو للضغط على الحوثيين لصرف رواتب الموظفين
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تواصل – واس:

طالبت الحكومة الشرعية في اليمن، الأمم المتحدة بالضغط على ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران، لوضع آلية تسمح بجمع الموارد وصرف رواتب الموظفين في ‏المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.‏

وقال وزير الخارجية اليمنية، عبدالملك المخلافي، خلال استقباله الممثل المقيم للأمم ‏المتحدة منسق الشؤون الإنسانية الجديد في اليمن ليز جراندي، اليوم في الرياض، إن ‏الميليشيا تستولي على 70 في المئة من عائدات الدولة وتستخدمها لتمويل الحرب بدلاً من ‏تسديد مرتبات الموظفين.‏

وأشار، المخلافي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن ذلك يمثل عائقاً رئيسياً أمام دفع ‏مرتبات موظفي الدولة في وقت وضعت فيه الحكومة ميزانية للعام الحالي، 2018م تتضمن ‏صرف رواتب موظفي جهاز الدولة في 12 محافظة بالبلاد.‏

وشدد الوزير اليمني، على وضع آليات شفافة وواضحة لتوزيع المساعدات واتخاذ ‏مواقف حاسمة وصارمة لإنهاء انتهاكات الميليشيا لأعمال الإغاثة، وخاصة احتجاز قوافل ‏المساعدات الإنسانية، وتهديد واعتقال الموظفين الدوليين والمحليين، ونهب المساعدات ‏والمتاجرة بها في السوق السوداء ومحاولة التأثير والسيطرة على أعمال المنظمات الدولية ‏لخدمة أجندات وأهداف خاصة بها.‏

من جهتها، أعلنت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في اليمن خطة وقائية لمواجهة احتمال عودة ‏انتشار وباء الكوليرا ومساعدة العائلات الفقيرة في البلاد، متعهدة بالعمل بما في وسعها ‏لمساعدة الشعب اليمني لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.‏

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنها ستعمل بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الشرعية لإنجاز ‏المهام والخطط، وستأخذ توجيهاتها وملاحظاتها بعين الاعتبار.‏

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