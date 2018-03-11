مصادر: «الشورى» يناقش مقترحاً بصرف قيمة تذاكر موظفي الدولة نقداً

تواصل – فريق التحرير:

ذكرت مصادر، أن مجلس الشورى بصدد مناقشة مقترح يسمح بصرف قيمة تذكرة السفر للموظفين المدنيين والعسكريين بدلاً من تسليمهم تذاكر عينية، وذلك في بعض الحالات.

وقالت المصادر ‘‘إن المجلس يعتزم اتخاذ قرار نهائي بشأن تعديل إحدى مواد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المتعلقة بأمر الإركاب، بهدف السماح لبعض الحالات المنصوص عليها في اللائحة بصرف قيمة التذكرة حسب درجة الإركاب المستحقة بدلاً من تأمين التذاكر عينياً‘‘ بحسب ‘‘المدينة‘‘.

وأوضحت، أن اللجنة التي درست المقترح رأت عدم ملاءمته لعدة اعتبارات، فيما أكد عدد من الأعضاء غير ذلك مشيرين إلى أن تعديل قواعد الإركاب يأتي ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من الإنفاق الحكومي.

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