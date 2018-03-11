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مواطن: تعذيب ابني المصاب بـ«التوحد» داخل دار رعاية بالأردن

مواطن: تعذيب ابني المصاب بـ«التوحد» داخل دار رعاية بالأردن
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تواصل- متابعات:

شكا مواطن من تعرُّض طفله المصاب بالتوحد للتعذيب داخل أحد مراكز الرعاية بالأردن، فیما كلَّفت سفارة المملكة بعمان محامیھا لمتابعة التحقیقات في الشكوى.

وقال سفیر المملكة لدى الأردن الأمیر خالد بن فیصل بن تركي: إن السفارة كلَّفت محامیھا لمتابعة التحقیقات، وتتابع الحالة منذ تلقیھا شكوى الأب في 13 من جمادى الآخرة الحالي، بحسب “عكاظ”.

وأشار إلى أن التحقیقات الأولیة أظھرت أن الطفل اصطدم بسخان التدفئة، وحالته الطبیة مستقرة، وتجري متابعة الحادثة مع الجھات المعنیة بالأردن.

وكان نشطاء مواقع التواصل دشنوا وسماً بعنوان (#حقك_ھیرجعلك)، أكدوا فیه أن الطفل تم تعذيبه في الدار، مطالبین بمحاسبة المسؤولین عن ھذا التصرف.

ووفقاً لوسائل إعلام أردنیة فإن وزارة التنمیة الاجتماعیة بالأردن رفضت التعلیق على القضیة، وقال الناطق باسم الوزارة فواز الرطروط: إن القضیة لا تزال أمام القضاء؛ ولذلك لن يستطیع التعلیق علیھا.

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