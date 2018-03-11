هلع بين المسافرين.. «خلل» بمحرك طائرة يمنية بعد 10 دقائق من الإقلاع

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مواطن يقتل آسيوية ثم ينهي حياته بـ«رصاصة صيد»

مواطن يقتل آسيوية ثم ينهي حياته بـ«رصاصة صيد»

أمر ملكي باستحداث دوائر لقضايا الفساد في النيابة العامة

أمر ملكي باستحداث دوائر لقضايا الفساد في النيابة العامة

مفاجأة.. والد «الطفل المجبَر على التدخين» يدافع عن المتهم

مفاجأة.. والد «الطفل المجبَر على التدخين» يدافع عن المتهم

ذهب لحضور حفل زواج فعاد «جثة».. هذا ما حدث في طريف

ذهب لحضور حفل زواج فعاد «جثة».. هذا ما حدث في طريف

هلع بين المسافرين.. «خلل» بمحرك طائرة يمنية بعد 10 دقائق من الإقلاع

هلع بين المسافرين.. «خلل» بمحرك طائرة يمنية بعد 10 دقائق من الإقلاع
0

 

تواصل- وكالات:

نجا مئات المسافرين اليمنيين، اليوم الأحد، من موت محقق عقب عطب أصاب طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليمنية كانت في طريقها من عدن إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد مصدر ملاحي في مطار عدن الدولي، أن طائرة الخطوط الجوية اليمنية في رحلتها رقم 600 من عدن إلى القاهرة أقلعت عند الساعة 12 ظهر يوم الأحد، وعقب 10 دقائق من إقلاعها تعرضت لعطل فني.

وأوضح أن كابتن الطائرة، التي تحمل على متنها مئات المسافرين، تمكن من العودة مرة أخرى إلى مطار عدن والهبوط بسلام، مشيراً إلى أن هلعاً كبيراً أصاب الركاب الذين نجوا من موت محقق.

ولم يتضح بعد العطب الذي أصاب الطائرة، ففي حين قال مسافرون: إن إطارات الطائرة بعد 10 دقائق من تحليقها في الجو لم تعد إلى داخلها، ذكر آخرون أن مساعدي الطيار أبلغوهم أن خللاً فنياً أصاب محرك الطائرة.

 

ليصلك جديد أخبارنا تابع حساب «تواصل» في تويتر .. من هنا

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رسمياً.. مصرع جميع ركاب الطائرة الإيرانية «آسمان»

رسمياً.. مصرع جميع ركاب الطائرة الإيرانية «آسمان»

سقوط طائرة إيرانية على متنها 100 راكب جنوب أصفهان

سقوط طائرة إيرانية على متنها 100 راكب جنوب أصفهان

طائرة تُقل وزير الداخلية المكسيكي تسقط على رأس شخصين

طائرة تُقل وزير الداخلية المكسيكي تسقط على رأس شخصين

تحطم طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصًا في موسكو

تحطم طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصًا في موسكو

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بالصور.. تعرَّف على البئر الوحيدة المتبقية من عهد النبوة بالمدينة
تقارير وحوارات

بالصور.. تعرَّف على البئر الوحيدة المتبقية من عهد النبوة بالمدينة

المزيد
خطوات اللاشيء!
مقالات

خطوات اللاشيء!

المزيد
التشيع في سوريا.. أسبابه ودوافعه
تقارير وحوارات

التشيع في سوريا.. أسبابه ودوافعه

المزيد
إنفوجرافيك.. حصيلة حملة ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. حصيلة حملة ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>