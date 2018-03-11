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جامعة إندونيسية تلغي قرار حظر النقاب

جامعة إندونيسية تلغي قرار حظر النقاب
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تواصل – وكالات:

أعلنت الجامعة الإسلامية الحكومية في مدينة يوجياكرتا بجزيرة جاوة بإندونيسيا، إلغاء قرارها بحظر النقاب، الذي كانت فرضته سابقاً على الطالبات، طبقاً لـ “بي بي سي”.

وكانت الجامعة فرضت حظر النقاب على جميع الطالبات، وهددت المنتقبات بالطرد من الجامعة إذا لم يلتزمن بالقرار. وقالت في قرارها السابق، إن لديها 41 طالبة يرتدين النقاب، وسيطلب منهن التخلي عن النقاب إذا أردن مواصلة الدراسة.

وتراجعت الجامعة عن قرارها، وقالت في بيان جديد لها إنها تراجعت عن قرارها، من أجل الحفاظ على مناخ أكاديمي إيجابي.

 

 

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