الصين.. تعديل دستوري يتيح للرئيس الحكم مدى الحياة

تواصل – وكالات:

وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان)، اليوم الأحد، على تعديل دستوري، يتيح للرئيس الحالي شي جين بينغ البقاء في الحكم مدى الحياة.

وأقر المجلس بتصويت ألفين و958 عضوًا لصالح التعديل، مقابل معارضة اثنين، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت، وتم إبطال صوت واحد.

ويلغي التعديل بنداً من الدستور يقول “ألا يقضي الرئيس ونائبه أكثر من فترتين متعاقبتين”، مدة كل فترة خمس سنوات.

وسيسمح التعديل الدستوري بإدراج فكر “شى جين بينغ” (الرئيس الحالي) في الدستور.

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