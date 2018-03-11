ألمانيا.. 3 ملثمين يضرمون النار في مسجد ببرلين

تواصل – الرياض:

أضرم مجهولون النار في مسجد “قوجة سنان” بالعاصمة الألمانية برلين، وقال بيرم تورك، المشرف على المسجد ‘‘إنه احترق بالكامل ولم يعد يصلح للصلاة‘‘.

وأضاف “تورك” أن شهود عيان رأوا ثلاثة ملثمين وهم يسكبون مواد قابلة للاشتعال على المسجد، بعد منتصف الليلة الماضية ولاذوا بالفرار.

وأشار “تورك” إلى أن المسجد احترق بالكامل وبات غير صالح لأداء الصلوات، من جهتها، قالت الشرطة الألمانية ‘‘إن الاعتداء على المسجد نفذ من أحد النوافذ المكسورة‘‘ وأشار بيان للشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية.

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