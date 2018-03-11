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انتبه.. مرض لا تشعر بأعراضه وينتهي بـ«العمى»

انتبه.. مرض لا تشعر بأعراضه وينتهي بـ«العمى»
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تواصل – فريق التحرير:

نبَّه الدكتور محمد قوقندي، استشاري طب العيون، إلى خطورة مرض الماء الأزرق المعروف باسم “الجلوكوما”؛ إذ إنه يؤدي إلى العمى ولا يشعر الإنسان بأعراضه.

وقال “قوقندي” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “تخيل أنه يوجد مرض ممكن يضعف نظرك بدون ما تشعر بأي أعراض وقد تصل لا سمح الله إلى مرحلة العمى”.

وأضاف: “عند اكتشافه في مرحلة متأخرة يكون قد فات الأوان ولا يمكن استعادة المفقود من النظر، للأسف هذا هو مرض الجلوكوما (الماء الأزرق)”.

والمياه الزرقاء “الجلوكوما” هو اسم عام لمجموعة من أمراض العينين تصيب العصب البصري، المسؤول عن نقل المعلومات من العين إلى الدماغ, ويقع في الجزء الخلفي من العين، حيث إن إصابة هذا العصب يمكن أن تؤدي إلى فقدان القدرة على الرؤية.

 

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