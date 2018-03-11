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كيف تعرف مبالغ تعويض «حساب المواطن» بأثر رجعي في حال قبول اعتراضك؟

كيف تعرف مبالغ تعويض «حساب المواطن» بأثر رجعي في حال قبول اعتراضك؟
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تواصل – فريق التحرير:

في الوقت الذي سجل  فيه آلاف المواطنين أنفسهم في برنامج “حساب المواطن”، ويقومون بصرف دعمهم المستحق بشكل منتظم، لايزال الكثير من المواطنين يبحثون عن طرق تمكنهم كغيرهم من صرف الدعم المستحق بأثر رجعي، وذلك بعد صرف ثلاث دفعات سابقة، ويجري حاليا صرف الدفعة الرابعة.

ووفقا لـ”حساب” المواطن، فإنه من المقرر أن يتم اليوم (11 مارس) إيداع مبالغ الدفعات السابقة بأثر رجعي للمستفيدين الذين تقدموا باعتراض على المدفوعات وتم قبول اعتراضهم، وسيصلهم رسالة نصية مستقلة من البنك لكل دفعة.

وفي هذا الإطار فإن “تواصل” تقدم للقارئ الطريقة الصحيحة لمعرفة مبالغ التعويض بأثر رجعي في حال قبول الاعتراض على الدفعات، ذلك بحسب مانشرها ووضحها “برنامج حساب المواطن”:

في البداية يجب على كل مواطن مسجل في برنامج “حساب المواطن” الدخول علي الصفحة الخاصة به في البرنامج بحيث يمكنه من خلالها الدخول علي الصفحة الرئيسية، ومن ثم اتباع الخطوات التالية لمعرفة طريقة الصرف للدفعات السابقة بالتفاصيل:

1- الدخول علي الحساب الخاص بالمستخدم .

2- دخول المستخدم الصفحة الرئيسية واختيار ايقونة حالة الدفعات وتقديم الشكوي.

3- سوف تظهر لك تفاصيل الدفعه الحالية الرابعة واجمالي المبالغ المرتجعةللدفعة السابقة محل الاعتراض .

4- المبلغ المدفوع هو المبلغ المستحق لهذا الشهر .

5- إجمالي المبالغ المرتجعة هو المبلغ المستحق باثر رجعي في حالة قبول الشكوي للمواطن.

 

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