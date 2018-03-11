المغامس: 6 آلاف محاسب سعودي عاطلون ومسجلون في «حافز»

تواصل – جدة:

كشف أمين هيئة المحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس خلال لقائه رجال وسيدات أعمال أخيراً، في غرفة تجارة وصناعة جدة، أن 6 آلاف شاب سعودي حاصلين على شهادات في المحاسبة لم يجدوا وظائف، وسجلوا بياناتهم في برنامج «حافز».

وأكد أن الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى لتوطين مكاتب المحاسبة في بعض الوظائف خلال الفترة القادمة، مع رفع نسبة التوطين للوظائف القيادية التي تصل حاليا 5% إلى قرابة 30%. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يقتصر الاستقدام لمن يملك خبرة تتجاوز 3 أعوام بمعدل تقدير لا يقل عن جيد.

وأوضح أن التوطين المنشود سيدرس عدم تأثر المكتب بجودة المحاسبة خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن الهيئة تعكف على توطين الوظائف الإدارية المتوسطة. ونوه بأن مكاتب المحاسبة القانونية المرخص لها بمزاولة المهنة 185 مكتباً.

يأتي ذلك فيما أعلنت الهيئة أخيراً، تنظيمها دورة للمراجعة والإعداد؛ لاختيار زمالة الهيئة في مدن «الرياض، وجدة، والدمام»، المختصة بابتعاث موظفي الخدمة المدنية، بقيمة 6300 ريال للدورة الواحدة.

وتناقش الدورة محاور «الإطار الفكري للمراجعة، ومسؤوليات المراجع الخارجي، والتخطيط لمراجعة القوائم المالية، ودراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية، وأدلة المراجعة، وتقارير المراجع الخارجي، والعينات في المراجعة، ومراجعة النظام المحاسبية المعتمدة على الحاسب الآلي».

وتعتزم الهيئة عقد برنامج للمحاسبين القانونيين؛ للتعريف بمهارات العمل المحاسبي في القطاع الصحي، وحوكمة الشركات.

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