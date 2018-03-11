احذر.. هذا ما يفعله الملح في «دماغك»

تواصل- وكالات:

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن الحمية الغذائية ذات الملوحة العالية تقلل من كمية الدم المتدفق إلى الدماغ وسلامة الأوعية الدموية، وتقلل من القدرات المعرفية بحسب باحثين نشروا في تقرير نشرته مجلة “Neuroscience” العالمية.

وقالوا إن ذلك ليس بتأثير ارتفاع ضغط الدم، بل إشارة من الأمعاء على دماغ منظومة المناعة، وتؤكد النتائج التي حصل عليها الباحثون أنه حتى قبل الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتضرر الأوعية الدقيقة في الدماغ، ترسل الأمعاء المالحة إشارات لتهيئة الأرضية اللازمة لمختلف التغيرات الضارة.

ولاحظ العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع تركيز الملح، يظهر في أمعائهم الدقيقة رد فعل مناعي، يؤدي إلى توسع الخلايا اللمفاوية “Th17” وارتفاع مستوى إنترلوكين 17، الذي يسبب تلف الطبقة الداخلية للأوعية الدموية في الدماغ بحسب «آر.تي».