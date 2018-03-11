حقيقة فرض غرامة 20 ألف ريال على «غسيل السيارات»

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تواصل- متابعات:

نفت وزارتا «الشؤون البلدية والقروية» و «البيئة والمياه والزراعة» علاقتهما بفرض غرامات مالية على العمالة التي تعمل على غسيل السيارات أمام المنازل.

وقال متحدث البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل «لسنا جهة قبض ولا يوجد في اللائحة مثل هذه المخالفات»، فيما أكد متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر أن الموضوع يخص استهلاك المياه ولا علاقة لهم به، بحسب “عكاظ”.

وكان رواد التواصل الاجتماعي تناقلوا رسالة ذكر فيها أنه تم تطبيق غرامة 20 ألف ریال مخالفة للعمالة التي تعمل على غسيل السيارات أمام المنازل.

 

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